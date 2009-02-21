Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сиена
Рома - Сиена: обзор матча 21 февраля 2009
Рома
21.02.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сиена
63'
Р. Таддеи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сиена
Замена
В. Монтелла
️️️️
Ф. Тотти
Травма
Й. Риисе
Замена
Филипе
️️️️
Сисиньо
Травма
Сисиньо
Замена
Н. Аморузо
️️️️
П. Кодря
ГОЛ! 1:0!
Р. Таддеи
Желтая карточка
Г. Брандау
Замена
А. Геззаль
️️️️
М. Фрик
Желтая карточка
Д. Портанова
Травма
Ф. Мексес
Замена
С. Диамутене
️️️️
Жуан
Желтая карточка
Д. Писарро
17'
Желтая карточка
Л. Яролим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Давид Писарро
ЛП
12
Сисиньо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Пол Кодря
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ПЗ
20
Лукаш Яролим
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
18
Камило Суньига
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
0
Филипе
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Сиена
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4-4-2
32
Дони
6
Риисе
5
Мексес
4
Жуан
16
Мотта
7
Писарро
12
Сисиньо
4
Бриги
11
Таддеи
10
Баптиста
10
Тотти
4-4-2
23
Курчи
28
Брандау
5
Кодря
90
Портанова
36
Дель Гроссо
18
Суньига
14
Галлоппа
13
Харджа
20
Яролим
4
Фрик
7
Маккароне
4
Жуан
16
Диамутене
16
Диамутене
4
Жуан
12
Сисиньо
0
Филипе
0
Филипе
12
Сисиньо
10
Тотти
0
Монтелла
0
Монтелла
10
Тотти
5
Кодря
0
Аморузо
0
Аморузо
5
Кодря
4
Фрик
5
Геззаль
5
Геззаль
4
Фрик
Остались в запасе
Рома
Сиена
51
Симоне Лориа
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
51
Симоне Лориа
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Остались в запасе
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Рома - Сиена
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Сиена
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+