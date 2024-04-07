Денис Рубанов - статистика
#55 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Рубанов
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Денис
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Рубанов
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Муром (Муром)
|0:1
|Велес (Москва)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|2:1
|Родина-2 (Москва)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:0
|Велес (Москва)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:0
|Чайка (Песчанокопское)
|24.04.2024
|74' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:3
|Велес (Москва)
|20.04.2024
|1' -81'
|Велес (Москва)
|0:2
|Металлург Л (Липецк)
|14.04.2024
|1' -77'
|Челябинск (Челябинск)
|0:0
|Велес (Москва)
|07.04.2024
|1' -89'
|Велес (Москва)
|1:0
|Муром (Муром)
|03.04.2024
|76' -90'
|Родина-2 (Москва)
|2:0
|Велес (Москва)
|30.03.2024
|57' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:0
|Велес (Москва)
|18.03.2024
|87' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Велес (Москва)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:2
|Ротор (Волгоград)