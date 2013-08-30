Александр Максимов - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Максимов
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Максимов
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|9
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:0
|Металлург (Запорожье)
|22.11.2013
|1' -68'
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Заря (Луганск)
|08.11.2013
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|3:1
|Металлург (Запорожье)
|26.10.2013
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Металлург (Донецк)
|19.10.2013
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Металлург (Запорожье)
|28'
|05.10.2013
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:3
|Карпаты (Львов)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|3:2
|Металлург (Запорожье)
|22.09.2013
|68' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:3
|Днепр (Днепр)
|13.09.2013
|77' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|30.08.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Металлург (Запорожье)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|1:2
|Динамо (Киев)
|18.08.2013
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлург (Запорожье)
|03.08.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|27.07.2013
|84' -90'
|Металлург (Запорожье)
|3:0
|Волынь (Луцк)