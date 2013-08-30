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    Александр Максимов - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Максимов
    Команда Олимпик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 9 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 2:0 Металлург (Запорожье)
    22.11.2013 1' -68' Металлург (Запорожье) 1:1 Заря (Луганск)
    08.11.2013 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 3:1 Металлург (Запорожье)
    26.10.2013 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:0 Металлург (Донецк)
    19.10.2013 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:1 Металлург (Запорожье)
    28'
    05.10.2013 1' -90' Металлург (Запорожье) 1:3 Карпаты (Львов)
    29.09.2013 Был в запасе Металлист (Харьков) 3:2 Металлург (Запорожье)
    22.09.2013 68' -90' Металлург (Запорожье) 2:3 Днепр (Днепр)
    13.09.2013 77' -90' Металлург (Запорожье) 0:1 Черноморец (Одесса)
    30.08.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:1 Металлург (Запорожье)
    25.08.2013 Был в запасе Металлург (Запорожье) 1:2 Динамо (Киев)
    18.08.2013 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:0 Металлург (Запорожье)
    03.08.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Металлург (Запорожье)
    27.07.2013 84' -90' Металлург (Запорожье) 3:0 Волынь (Луцк)
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