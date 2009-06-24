|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|25
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|85' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|22.09.2009
|1' -65'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|28.08.2009
|1' -39'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|20.08.2009
|25' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|17.08.2009
|68' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|29.07.2009
|46' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|26.07.2009
|90' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Салют (Белгород)
|09.07.2009
|78' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|06.07.2009
|68' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|24.06.2009
|82' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|16.06.2009
|64' -90'
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|81'
|13.06.2009
|51' -90'
|Чита (Чита)
|3:2
|Волга (Нижний Новгород)
|25.05.2009
|46' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:3
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|22.05.2009
|69' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|14.05.2009
|1' -77'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|11.05.2009
|78' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|03.05.2009
|77' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Витязь (Подольск)
|30.04.2009
|65' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:2
|Носта (Новотроицк)
|22.04.2009
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|19.04.2009
|72' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|11.04.2009
|60' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:3
|31.03.2009
|78' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|28.03.2009
|86' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)