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    Максим Аристархов - статистика

    Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Аристархов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 марта 1980 (42 года)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 25 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2009 85' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Луч (Владивосток)
    22.09.2009 1' -65' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    28.08.2009 1' -39' Носта (Новотроицк) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    20.08.2009 25' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Балтика (Калининград)
    17.08.2009 68' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:1 Шинник (Ярославль)
    29.07.2009 46' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    26.07.2009 90' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Салют (Белгород)
    09.07.2009 78' -90' Луч (Владивосток) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    06.07.2009 68' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    24.06.2009 82' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    16.06.2009 64' -90' 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    81'
    13.06.2009 51' -90' Чита (Чита) 3:2 Волга (Нижний Новгород)
    25.05.2009 46' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:3 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    22.05.2009 69' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Анжи (Махачкала)
    14.05.2009 1' -77' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    11.05.2009 78' -90' Краснодар (Краснодар) 1:3 Волга (Нижний Новгород)
    03.05.2009 77' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Витязь (Подольск)
    30.04.2009 65' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:2 Носта (Новотроицк)
    22.04.2009 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    19.04.2009 72' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    11.04.2009 60' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:3
    31.03.2009 78' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    28.03.2009 86' -90' Салют (Белгород) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
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