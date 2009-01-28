|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|6
|0
|0
|0
|0
|Лацио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|26.04.2009
|1' -84'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|19.04.2009
|1' -46'
|Палермо (Палермо)
|4:1
|Болонья (Болонья)
|6'
|05.04.2009
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|22.03.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|28.02.2009
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.02.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Интер (Милан)
|14.02.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|08.02.2009
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|28.01.2009
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|14.12.2008
|1' -46'
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Лацио (Рим)