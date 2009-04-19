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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Болонья
Палермо - Болонья: обзор матча 19 апреля 2009
Палермо
19.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
4 : 1
Завершен
Болонья
6'
М. Беллери (АГ)
44'
С. Кьер
63'
Д. Суччи
90'
Э. Кавани
84'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Болонья
ГОЛ! 4:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
С. Кьер
ГОЛ! 3:1!
М. Ди Вайо
Желтая карточка
П. Освальдо
Вторая желтая
С. Вольпи
Замена
М. Морганелла
️️️️
М. Карроццьери
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
️️️️
Д. Суччи
Желтая карточка
С. Вольпи
ГОЛ! 3:0!
Д. Суччи
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
К. Аморозо
Замена
️️️️
Д. Тедеско
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Мараццина
Замена
Д. Маркини
️️️️
М. Беллери
Желтая карточка
Г. Мудингай
ГОЛ! 2:0!
С. Кьер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Беллери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
4
Джованни Тедеско
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Болонья
1
Джанмарко Кампирони
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
20
Массимо Мутарелли
АП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
3-3-2-2
32
Амелия
80
Карроццьери
83
Бово
24
Кьер
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
6
Кассани
4
Тедеско
8
Мильяччо
10
Кавани
19
Суччи
3-3-3
13
Коломбо
0
Беллери
18
Морас
19
Терци
80
Валиани
16
Мудингай
0
Вольпи
0
Аморозо
9
Ди Вайо
0
Мараццина
80
Карроццьери
89
Морганелла
89
Морганелла
80
Карроццьери
0
Беллери
5
Маркини
5
Маркини
0
Беллери
0
Аморозо
10
Адаилтон
10
Адаилтон
0
Аморозо
0
Мараццина
10
Освальдо
10
Освальдо
0
Мараццина
Остались в запасе
Палермо
Болонья
1
Самир Уйкани
ВР
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
1
Джанмарко Кампирони
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанмарко Кампирони
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Палермо - Болонья
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Ренцо Барбера
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