|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суонси
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2015
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|17.01.2015
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:5
|Челси (Лондон)
|10.01.2015
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Вест Хэм (Лондон)
|07.12.2014
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|Суонси (Суонси)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:1
|Суонси (Суонси)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|13.09.2014
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:2
|Суонси (Суонси)
|30.08.2014
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|23.08.2014
|90' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|16.08.2014
|54' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:2
|Суонси (Суонси)