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Манчестер Юнайтед - Суонси
Манчестер Юнайтед - Суонси: обзор матча 16 августа 2014
Манчестер Юнайтед
16.08.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
53'
У. Руни
29'
К. Сун-Юн
71'
Г. Сигурдссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Суонси
Желтая карточка
Э. Янг
86'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
84'
83'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
75'
Замена
Б. Гомис
️️️️
В. Бони
71'
ГОЛ! 1:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
У. Раутледж
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Эррера
65'
64'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Н. Дайер
54'
Желтая карточка
Д. Шелви
54'
Замена
Д. Тиндалли
️️️️
Н. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
Пас отдал
Ф. Джонс
53'
48'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Замена
Нани
️️️️
Чичарито
46'
29'
Желтая карточка
Н. Дайер
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Сун-Юн
Пас отдал
Г. Сигурдссон
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Лингард
25'
Травма
Д. Лингард
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ОП
21
Андер Эррера
ОП
64
Хуан Мата
АП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ОП
26
Джонджо Шелви
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
6
Блэкетт
4
Джонс
24
Флетчер
21
Эррера
77
Лингард
64
Мата
32
Руни
14
Чичарито
4-2-3-1
22
Фабиански
22
Ранхель
5
Амат
5
Уилльямс
3
Тэйлор
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
15
Раутледж
10
Сигурдссон
12
Дайер
2
Бони
21
Эррера
25
Феллайни
25
Феллайни
21
Эррера
14
Чичарито
17
Нани
17
Нани
14
Чичарито
77
Лингард
24
Янузай
24
Янузай
77
Лингард
3
Тэйлор
19
Тиндалли
19
Тиндалли
3
Тэйлор
12
Дайер
10
Монтеро
10
Монтеро
12
Дайер
2
Бони
18
Гомис
18
Гомис
2
Бони
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Суонси
13
Бен Амос
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
8
Джош Шихан
ЦП
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
8
Джош Шихан
ЦП
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Суонси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
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