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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Челси
Суонси - Челси: обзор матча 17 января 2015
Суонси
17.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 5
Завершен
Челси
1'
Оскар
20'
Д. Коста
34'
Д. Коста
36'
Оскар
79'
А. Шюррле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Челси
79'
ГОЛ! 0:5!
А. Шюррле
Пас отдал
Б. Иванович
75'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Виллиан
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Дайер
74'
74'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
73'
Замена
Рамирес
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Д. Фултон
️️️️
Н. Оливейра
65'
36'
ГОЛ! 0:4!
Оскар
Пас отдал
Д. Коста
34'
ГОЛ! 0:3!
Д. Коста
Замена
М. Эмнес
️️️️
У. Раутледж
31'
Травма
У. Раутледж
30'
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
1'
ГОЛ! 0:1!
Оскар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ОП
7
Нельсон Оливейра
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
6
Фернандес
19
Тиндалли
14
Кэрролл
7
Оливейра
12
Дайер
15
Раутледж
10
Сигурдссон
18
Гомис
4-2-2-1-1
1
Чех
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
16
Луис
18
Матич
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
7
Оливейра
4
Фултон
4
Фултон
7
Оливейра
12
Дайер
77
Барроу
77
Барроу
12
Дайер
15
Раутледж
11
Эмнес
11
Эмнес
15
Раутледж
10
Виллиан
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Виллиан
4
Фабрегас
7
Рамирес
7
Рамирес
4
Фабрегас
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
Остались в запасе
Суонси
Челси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Суонси - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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