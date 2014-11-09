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АПЛ 2026/2027
Суонси - Арсенал
Суонси - Арсенал: обзор матча 09 ноября 2014
Суонси
09.11.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
75'
Г. Сигурдссон
78'
Б. Гомис
63'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Арсенал
Желтая карточка
М. Барроу
90'
90'
Замена
Я. Саного
️️️️
К. Чамберс
Замена
Л. Бриттон
️️️️
Т. Кэрролл
87'
86'
Желтая карточка
А. Санчес
79'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Рэмзи
79'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Фламини
ГОЛ! 2:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Монтеро
78'
Замена
Б. Гомис
️️️️
В. Бони
76'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
75'
74'
Желтая карточка
К. Гиббс
Замена
М. Барроу
️️️️
М. Эмнес
67'
66'
Желтая карточка
К. Чамберс
Желтая карточка
Т. Кэрролл
63'
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Уэлбек
62'
Желтая карточка
М. Фламини
54'
Желтая карточка
П. Мертезакер
Желтая карточка
Э. Уилльямс
49'
45'
+1
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
К. Сун-Юн
40'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛП
14
Том Кэрролл
ОП
40
Ки Сун-Юн
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Марвин Эмнес
ПП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
(К)
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
5
Бартли
22
Ранхель
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
10
Монтеро
11
Эмнес
10
Сигурдссон
2
Бони
4-1-3-2
13
Щесны
12
Чамберс
4
Мертезакер
18
Монреаль
3
Гиббс
20
Фламини
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
18
Уэлбек
4
Санчес
14
Кэрролл
7
Бриттон
7
Бриттон
14
Кэрролл
11
Эмнес
77
Барроу
77
Барроу
11
Эмнес
2
Бони
18
Гомис
18
Гомис
2
Бони
20
Фламини
10
Уилшир
10
Уилшир
20
Фламини
21
Рэмзи
32
Уолкотт
32
Уолкотт
21
Рэмзи
12
Чамберс
9
Саного
9
Саного
12
Чамберс
Остались в запасе
Суонси
Арсенал
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Суонси - Арсенал
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 18:25 (прямая)
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