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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Суонси
Челси - Суонси: обзор матча 13 сентября 2014
Челси
13.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Суонси
45'
Д. Коста
56'
Д. Коста
67'
Д. Коста
81'
Л. Реми
11'
Д. Терри (АГ)
86'
Д. Шелви
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Суонси
86'
ГОЛ! 4:2!
Д. Шелви
Пас отдал
В. Бони
Замена
М. Салах
️️️️
С. Фабрегас
82'
ГОЛ! 4:1!
Л. Реми
Пас отдал
Оскар
81'
76'
Замена
В. Бони
️️️️
Б. Гомис
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
72'
ГОЛ! 3:1!
Д. Коста
Пас отдал
Рамирес
67'
66'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
ГОЛ! 2:1!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
56'
52'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Замена
Рамирес
️️️️
А. Шюррле
46'
46'
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Ж. Амат
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
45'
32'
Желтая карточка
Д. Шелви
26'
Желтая карточка
Ж. Амат
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Терри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ОП
8
Оскар
АП
20
Андре Шюррле
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЛАЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ОП
40
Ки Сун-Юн
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
10
Азар
8
Оскар
20
Шюррле
19
Коста
3-3-3-1
22
Фабиански
22
Ранхель
5
Амат
3
Тэйлор
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
5
Уилльямс
12
Дайер
10
Сигурдссон
15
Раутледж
18
Гомис
20
Шюррле
7
Рамирес
7
Рамирес
20
Шюррле
4
Фабрегас
10
Салах
10
Салах
4
Фабрегас
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
5
Амат
6
Фернандес
6
Фернандес
5
Амат
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
18
Гомис
2
Бони
2
Бони
18
Гомис
Остались в запасе
Челси
Суонси
10
Виллиан
ЛВ
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Герхард Треммель
ВР
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Челси - Суонси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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