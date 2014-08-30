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Суонси - Вест Бромвич
Суонси - Вест Бромвич: обзор матча 30 августа 2014
Суонси
30.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
2'
Н. Дайер
24'
У. Раутледж
71'
Н. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Бромвич
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Д. Шелви
84'
Замена
Б. Гомис
️️️️
В. Бони
76'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
74'
72'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Д. Дэвидсон
72'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
К. Брант
ГОЛ! 3:0!
Н. Дайер
Пас отдал
Г. Сигурдссон
71'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
66'
63'
Желтая карточка
К. Гарднер
46'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
С. Бераино
27'
Желтая карточка
Г. Дорранс
ГОЛ! 2:0!
У. Раутледж
24'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дайер
Пас отдал
Г. Сигурдссон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
4-2-2-2
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
22
Ранхель
5
Амат
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
15
Раутледж
10
Сигурдссон
2
Бони
12
Дайер
4-4-2
12
Фостер
14
Уисдом
15
Доусон
13
Ольссон
3
Дэвидсон
21
Мулумбу
11
Брант
18
Дорранс
8
Гарднер
12
Идейе
38
Бераино
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
26
Шелви
14
Кэрролл
14
Кэрролл
26
Шелви
2
Бони
18
Гомис
18
Гомис
2
Бони
3
Дэвидсон
2
Гамбоа
2
Гамбоа
3
Дэвидсон
11
Брант
7
Моррисон
7
Моррисон
11
Брант
38
Бераино
29
Сессеньон
29
Сессеньон
38
Бераино
Остались в запасе
Суонси
Вест Бромвич
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
Главный тренер
Гарри Монк
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Суонси - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Либерти
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