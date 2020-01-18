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Джермейн Ленс
Новости
Джермейн Ленс - новости
Завершил карьеру
24 ноября 1987 (38)
#17 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Бешикташа» Ленсе, клуб готов продать голландца
2020.01.18 00:58
3
Sporun Dibi: Мак может перейти в «Бешикташ»
2020.01.08 23:20
3
Фото
Ленс – лучший игрок недели в Лиге Европы
2018.12.01 01:23
Фото
Жиру, Ленс, Фернандеш и Чалханоглу претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
2018.11.30 09:07
1
Эменике может отказать «Спартаку» и «Локомотиву» ради «Сандерленда»
2017.01.04 17:21
13
Видео
«Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед». Все голы
2016.11.04 07:17
Киевское «Динамо» рассчиталось с ПСВ за трансфер Ленса в «Сандерленд»
2016.09.23 09:35
Фото
«Фенербахче» арендовал у «Сандерленда» Ленса
2016.08.30 14:38
Ленс перейдет в «Фенербахче»
2016.08.30 07:42
Ленс может поменять «Сандерленд» на «Аякс»
2016.01.09 11:31
«Сандерленд» готов продать Ленса
2015.12.23 20:52
Ленс: «Вероятно, что в январе мне придется сменить клуб»
2015.12.22 11:02
Ван Дийк и Ленс получили вызов в сборную Голландии
2015.09.04 18:07
Адвокаат: «Ленс обладает отличной скоростью и является настоящим бомбардиром»
2015.08.08 08:47
Киевское «Динамо» хочет взять в аренду полузащитника «Челси»
2015.07.25 14:45
7
Ребров: «В уходе Ленса нет ничего страшного»
2015.07.20 12:53
5
Официально
Ленс стал игроком «Сандерленда»
2015.07.16 00:39
28
Ленс близок к переходу в «Сандерленд»
2015.07.14 19:35
11
«Бешикташ» начал переговоры по Ленсу
2015.07.07 16:31
5
Киевское «Динамо» не продало Ленса «Сандерленду»
2015.07.01 20:52
20
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Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
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Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
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Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
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