Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Турнир четырех 2013 Украина. Кубок 2013/2014 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010