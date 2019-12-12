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Джермейн Ленс
Статистика
Джермейн Ленс - статистика
Завершил карьеру
24 ноября 1987 (38)
#17 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Нидерланды
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бешикташ
3
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Вулверхэмптон
4 : 0
12.12.2019
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Брага
3 : 1
07.11.2019
Бешикташ
1' - 44'
44'
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
1 : 2
24.10.2019
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Бешикташ
0 : 1
03.10.2019
Вулверхэмптон
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Слован
4 : 2
19.09.2019
Бешикташ
Был в запасе
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