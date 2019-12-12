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Вулверхэмптон - Бешикташ
Вулверхэмптон - Бешикташ: обзор матча 12 декабря 2019
Вулверхэмптон
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа K, 6 тур
4 : 0
Завершен
Бешикташ
58'
Д. Жота
63'
Д. Жота
67'
Л. Дендокер
69'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бешикташ
90'
+2
Желтая карточка
Э. Роко
Желтая карточка
П. Кутроне
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
Д. Жота
69'
ГОЛ! 3:0!
Л. Дендокер
Пас отдал
Ж. Моутинью
67'
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
Пас отдал
Л. Дендокер
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
П. Нету
58'
56'
Желтая карточка
Н. Уйсал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Вулверхэмптон
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
Бешикташ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
3-1-2-2
26
Радди
19
Винагре
6
Беннетт
15
Коди
21
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
10
Кутроне
7
Нету
1-3
97
Ювакуран
5
Ребошу
17
Ленс
15
Озякуп
20
Уйсал
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бешикташ
20
Диогу Жота
ЛВ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
20
Диогу Жота
ЛВ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Остались в запасе
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Вулверхэмптон - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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