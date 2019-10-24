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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Брага
Бешикташ - Брага: обзор матча 24 октября 2019
Бешикташ
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 2
Завершен
Брага
38'
Р. Орта
80'
В. Эдуарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Брага
88'
Желтая карточка
Матеус
88'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
80'
ГОЛ! 0:2!
В. Эдуарду
78'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
56'
Желтая карточка
А. Орта
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
Желтая карточка
Э. Роко
30'
19'
Желтая карточка
Н. Секейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Брага
1
Матеус
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
Брага
13
Уоллес
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-3-1
1
Кариус
88
Эркин
3
Роко
5
Ребошу
21
Вида
20
Уйсал
15
Озякуп
6
Эль-Ненни
22
Льяич
3-2-1
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Секейра
2
Виана
6
Орта
7
Новейш
21
Орта
Остались в запасе
Бешикташ
Брага
97
Утку Ювакуран
ВР
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
13
Уоллес
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
Остались в запасе
13
Уоллес
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Бешикташ - Брага
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
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