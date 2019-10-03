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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Вулверхэмптон
Бешикташ - Вулверхэмптон: обзор матча 03 октября 2019
Бешикташ
03.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа K, 2 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
90+3'
В. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Вулверхэмптон
Желтая карточка
О. Озякуп
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
В. Боли
Пас отдал
Р. Невеш
67'
Желтая карточка
Х. Кастро
Желтая карточка
Д. Токез
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-4-1
1
Кариус
88
Эркин
5
Ребошу
21
Вида
5
Дуглас
20
Уйсал
6
Эль-Ненни
17
Ленс
24
Токез
22
Льяич
3-3-2-2
1
Патрисиу
29
Сайсс
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
21
Невеш
17
Кастро
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
7
Нету
9
Хименес
Остались в запасе
Бешикташ
Вулверхэмптон
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Бешикташ - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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