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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Бешикташ
Слован - Бешикташ: обзор матча 19 сентября 2019
Слован
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 1 тур
4 : 2
Завершен
Бешикташ
14'
А. Шпорар
14'
А. Шпорар
58'
А. Шпорар
58'
А. Шпорар
90+3'
M. Ljubicic
90+4'
Моха
90+4'
M.
29'
А. Льяич (П)
29'
А. Льяич (П)
45+1'
В. Божиков (АГ)
45+1'
В. Божиков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Бешикташ
ГОЛ! 7:4!
M.
90'
+4
ГОЛ! 6:4!
Моха
90'
+4
ГОЛ! 5:4!
M. Ljubicic
Пас отдал
А. Шпорар
90'
+3
Замена
️️️️
К. Байрич
88'
Желтая карточка
M. Ljubicic
84'
Замена
️️️️
M. Ljubicic
82'
82'
Замена
️️️️
Г. Ялчин
79'
Замена
️️️️
J. Lens
Замена
️️️️
Э. Даниэль
76'
74'
Замена
️️️️
А. Хатчинсон
ГОЛ! 4:4!
А. Шпорар
Пас отдал
Д. Холман
58'
ГОЛ! 3:4!
А. Шпорар
Пас отдал
Д. Холман
58'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
В. Божиков
Пас отдал
Д. Н'Куду
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
В. Божиков
Пас отдал
Д. Н'Куду
37'
Желтая карточка
А. Льяич
37'
Желтая карточка
А. Льяич
29'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Льяич
29'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Льяич
Желтая карточка
Й. де Кампс
28'
ГОЛ! 2:0!
А. Шпорар
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
14'
8'
Желтая карточка
В. Руис
8'
Желтая карточка
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Доминик Грейф
ВР
29
Василь Божиков
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
81
Вернон Де Марко
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
8
Давид Холман
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
11
Моха
ЦП
75
Moha
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Яя Туре
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
5
Douglas
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Слован
30
Михал Сулла
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
23
Эрик Даниэль
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
22
Nono
ЦП
8
Marin Ljubicic
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦП
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
4-4-3
1
Грейф
29
Божиков
14
Абена
81
Де Марко
17
Медведев
67
де Кампс
10
Рабиу
11
Моха
8
Холман
71
Дразич
99
Шпорар
75
3-2-4-1-2
1
Кариус
4
Руис
5
Дуглас
5
Ребошу
5
21
Вида
21
24
Токез
6
Эль-Ненни
14
Н'Куду
22
Льяич
14
Найир
5
Диаби
23
Даниэль
23
Даниэль
12
Байрич
12
Байрич
8
8
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
50
Ялчин
50
Ялчин
27
27
Остались в запасе
Слован
Бешикташ
30
Михал Сулла
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
22
Nono
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦП
Главный тренер
Яя Туре
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
30
Михал Сулла
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
22
Nono
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦП
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
Главный тренер
Яя Туре
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Слован - Бешикташ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Слован
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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