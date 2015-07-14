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    Ленс близок к переходу в «Сандерленд»

    Голландский полузащитник киевского «Динамо» Джермейн Ленс близок к переходу в «Сандерленд». Генеральный директор «бело-голубых» Резо Чохонелидзе сообщил телеканалу Футбол1, что игрок на 80% покидает «Динамо».

    Сегодняшний матч за Суперкубок Украины с «Шахтером» наверняка будет последним для голландца в составе киевлян. Ранее Ленс говорил о желании перейти в «Сандерленд» и играть под руководством Дика Адвокаата, с которым игрок пересекался в АЗ и ПСВ.
    Сейчас между клубами продолжаются интенсивные переговоры, киевлян не устраивают предложенные англичанами 10 млн фунтов.

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    14.07.2015 19:35
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    Комментарии (12)
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    Leicester City
    1436893131
    соккер ты пьян иди домой
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    рус фан
    1436893179
    Прикольно то что на новости выше где-Стерлинг стал игроком \"Манчестер Сити\" были отключены коментарии, походу высказывать свое мнение об этом переходе не толерантно.
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    Levadia
    1436893608
    Если новостей мало,то их надо дублировать!))
    Ответить
    Ant Tambov
    1436893782
    Верните Зотова!!!Без него сайт пропадает!!!
    Ответить
    Lazio-Kiev
    1436895559
    Лучший лег, на сегодняшний день, в Киеве! Удачи ему в Англии, в Украине перспектив нет!
    Ответить
    alboro
    1436897476
    Не прижился.
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    dzvinka
    1436901696
    он прижился, но всеравно похоже на правду, поскольку в матч за суперкубок его не стали выпускать сегодня.
    Ответить
    alboro
    1436901921
    ок
    Ответить
    Evgenii333
    1436909914
    зачем
    Ответить
    ologreds
    1694997613
    numo435680
    Ответить
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