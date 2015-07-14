Голландский полузащитник киевского «Динамо» Джермейн Ленс близок к переходу в «Сандерленд». Генеральный директор «бело-голубых» Резо Чохонелидзе сообщил телеканалу Футбол1, что игрок на 80% покидает «Динамо».
Сегодняшний матч за Суперкубок Украины с «Шахтером» наверняка будет последним для голландца в составе киевлян. Ранее Ленс говорил о желании перейти в «Сандерленд» и играть под руководством Дика Адвокаата, с которым игрок пересекался в АЗ и ПСВ.
Сейчас между клубами продолжаются интенсивные переговоры, киевлян не устраивают предложенные англичанами 10 млн фунтов.
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