«Сандерленд» готов продать Ленса

Главный тренер «Сандерленда« Сэм Эллардайс заявил, что он готов расстаться с голландским вингером Джермейном Ленсом.

«Ленс вернулся в состав и провел тренировку с партнерами по команде. Ранее он не тренировался по причинам дисциплинарного характера. Если он придет ко мне и скажет, что есть клуб готовый его приобрести, то, возможно, мы придем к соглашению», – сказал Эллардайс.

В нынешнем сезоне 28-летний Ленс провел 13 матчей за «Сандерленд», забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Впрочем, в последний раз Ленс выходил на поле только 5 декабря из-за конфликта с тренером.