Ленс стал игроком «Сандерленда»

Голландский полузащитник Джермейн Ленс перешел из киевского «Динамо» в «Сандерленд». С английским клубом футболист подписал контракт на четыре года.



За два сезона выступлений в «Динамо» Ленс вместе с командой стал чемпионом Украины и дважды обладателем Кубка Украины. В чемпионате Украины голландец провел 49 матчей, забил 10 мячей, в Кубке Украины 10 матчей, 1 гол, в еврокубках 19 матчей, 5 голов.



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