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    Ленс стал игроком «Сандерленда»

    Голландский полузащитник Джермейн Ленс перешел из киевского «Динамо» в «Сандерленд». С английским клубом футболист подписал контракт на четыре года.

    За два сезона выступлений в «Динамо» Ленс вместе с командой стал чемпионом Украины и дважды обладателем Кубка Украины. В чемпионате Украины голландец провел 49 матчей, забил 10 мячей, в Кубке Украины 10 матчей, 1 гол, в еврокубках 19 матчей, 5 голов.

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    Источник: ФК «Сандерленд»

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    16.07.2015 00:39
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    Комментарии (29)
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    kkomov
    1436997651
    вырвался из плена!
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    spartach091
    1437001678
    все бегут из европейской украйны! бедная страна,видать скокро пслдений х у й с солью доедать будут
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    Massachussets
    1437002343
    Супер!если честно Ленс не показал свой уровень в Динамо играл на процентов 50... А вот теперь очередь молодого Мякушко увидите он круче ленса!
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    dzvinka
    1437024677
    ну это усиление однозначно
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    Jarvis
    1437025434
    Бомбардир а где новость про первый матч фенербахче на своем стадионе с новичками команды нани,Ваня перси,Абдула Ба,Бруно Алвеша и тренера перейра который возглавлял олимпиакос против дворового футбола из Днепра ?
    Ответить
    Jarvis
    1437034703
    в днепре дороги плохие, правда, как в любом городе в россии, а я не беру крым а беру не русских, есть такой праздник в москве благодаря новым русским называется Ураза-Байрам .я с тобой нормально общаюсь, не называю кацапом.или рабом, в что ты меня в мокнул???/ может не в мокнул а сам в мыкнул,лол
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    Jarvis
    1437034785
    kkomov отвечаю ........... есть такой праздник в россии благодаря новым русским называется Ураза-Байрам
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    Lucius Vorenus
    1437037530
    круто
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    Jarvis
    1437050360
    24 миллиона евро,суркис красава, а купил за 13 если не ошибаюсь, за два года десятка
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    ologreds
    1694997605
    numo435797
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