Киевское «Динамо» не продало Ленса «Сандерленду»

Президент киевского «Динамо» Григорий Суркис объяснил отсутствие на тренировочном сборе команды Джермейна Ленса семейными обстоятельствами. Голландец должен присоединиться к команде в ближайшее время.



Суркис также сообщил, что киевляне отвергли предложение «Сандерленда» о продаже полузащитника. По данным английской прессы речь шла о компенсации 15 млн. евро.



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