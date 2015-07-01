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    Киевское «Динамо» не продало Ленса «Сандерленду»

    Президент киевского «Динамо» Григорий Суркис объяснил отсутствие на тренировочном сборе команды Джермейна Ленса семейными обстоятельствами. Голландец должен присоединиться к команде в ближайшее время.

    Суркис также сообщил, что киевляне отвергли предложение «Сандерленда» о продаже полузащитника. По данным английской прессы речь шла о компенсации 15 млн. евро.

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    01.07.2015 20:52
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    Комментарии (21)
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    nahan
    1435773524
    Все предусмотрено
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    seregavj955
    1435774036
    Под Лигу Чемпионов нужно сохранить состав,главное, чтобы остались Ярмоленко и Беланда. Их уход станет большой потерей для клуба
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    ДСА
    1435774322
    Народ кормить нечем, а футболистам платить есть чем.
    Ответить
    Richard Zwen Kruspe
    1435775530
    Мог пойти на повышение.
    Ответить
    My_Liverpool
    1435776062
    Че то все бегут из динамо
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    Карпати1963
    1435778161
    Добре
    Ответить
    LSM1980
    1435779049
    удачи
    Ответить
    Нохчи Чоь
    1435782820
    Хорошо что не продали. Самим нужен будет в ЛЧ
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    ologreds
    1694997686
    numo434549
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