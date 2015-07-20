Ребров: «В уходе Ленса нет ничего страшного»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал уход Джермейна Ленса в «Сандерленд», а также поделился мнением о возможном переходе в «Сток Сити» Андрея Ярмоленко.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «В уходе Ленса нет ничего страшного. Поверьте, мы достойно заменим этого футболиста. Уход Ленса — это желание самого игрока и хорошее предложение от покупающего клуба. Президент всегда говорил, что у нас нет золотой клетки. Есть хорошее предложение — нет проблем, мы расстанемся с футболистом. Джермейн сказал, что у него нет мотивации играть здесь. Также могу сказать, что «Сток Сити» — не команда для Андрея Ярмоленко. Я ничего не знаю об этом предложении. Я ему уже говорил, что ему стоит переходить в коллектив из топ-чемпионата, который борется за Лигу чемпионов. Для него это важно!», – заявил специалист.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!