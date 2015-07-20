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    Ребров: «В уходе Ленса нет ничего страшного»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал уход Джермейна Ленса в «Сандерленд», а также поделился мнением о возможном переходе в «Сток Сити» Андрея Ярмоленко.

    «В уходе Ленса нет ничего страшного. Поверьте, мы достойно заменим этого футболиста. Уход Ленса — это желание самого игрока и хорошее предложение от покупающего клуба. Президент всегда говорил, что у нас нет золотой клетки. Есть хорошее предложение — нет проблем, мы расстанемся с футболистом. Джермейн сказал, что у него нет мотивации играть здесь. Также могу сказать, что «Сток Сити» — не команда для Андрея Ярмоленко. Я ничего не знаю об этом предложении. Я ему уже говорил, что ему стоит переходить в коллектив из топ-чемпионата, который борется за Лигу чемпионов. Для него это важно!», – заявил специалист.

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    20.07.2015 12:53
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    Комментарии (6)
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    Bаrsenоga
    1437386725
    Киев проигрывает гражданскую войну поэтому от туда сча многие побегут.
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    ABir
    1437386761
    На Украине даже лимит на легионеров не нужен, сами скоро все свалят.
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    dimagas1
    1437389167
    Без Ярмолы будет сложнее...Ленс это такое наверно заменят кем то молодым.
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    ologreds
    1694997582
    numo436148
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