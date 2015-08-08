Адвокаат: «Ленс обладает отличной скоростью и является настоящим бомбардиром»

Главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокаат поделился мнением о новичке команды – нападающем Джермейне Ленсе, который этим летом был куплен у киевского «Динамо».



«В прошлом сезоне у нас были проблемы с созданием и реализацией моментов, и для этого мы купили Ленса, – цитирует Goal Адвоката. – Он действительно может усилить нашу команду. Джермейн обладает отличной скоростью и является настоящим бомбардиром. Теперь у нас появились футболисты, необходимые для атакующей игры. В любом случае, мы всегда ищем способы усилить состав. Слишком многие игроки в прошлом сезоне были слишком уверены в своих позициях в «Сандерленде».



Ленс стал игроком «Сандерленда»

