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    «Бешикташ» начал переговоры по Ленсу

    Турецкий «Бешикташ» вступил в предварительные переговоры с киевским «Динамо» и с агентом Джермейна Ленса о трансфере голландского нападающего.

    Ранее киевский клуб отказал «Сандерленду» в трансфере Ленса.

    Как сообщает источник, игрок недавно присоединился к сборам команды в Австрии, задержавшись в отпуске по семейным обстоятельствам.

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    Источник: sport.ua

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    07.07.2015 16:31
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    Комментарии (6)
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    dimagas1
    1436276096
    Сколько дают? Он хоть симулянт и нытик но пока альтернативы ему не вижу.
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    Leicester City
    1436276240
    халва барбилона вискас бешикташ
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    Andre2488
    1436277018
    Не вариант, лучше в Киеве остаться, и ЛЧ на носу!
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    zeverum
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