«Бешикташ» начал переговоры по Ленсу

Турецкий «Бешикташ» вступил в предварительные переговоры с киевским «Динамо» и с агентом Джермейна Ленса о трансфере голландского нападающего.
Ранее киевский клуб отказал «Сандерленду» в трансфере Ленса.
Как сообщает источник, игрок недавно присоединился к сборам команды в Австрии, задержавшись в отпуске по семейным обстоятельствам.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.