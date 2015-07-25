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    • Киевское «Динамо» хочет взять в аренду полузащитника «Челси»

    Киевское «Динамо» хочет взять в аренду полузащитника «Челси»

    Киевское «Динамо» находится в поисках замены перешедшему в «Сандерленд» Джермейну Ленсу. Украинцы заинтересованы в аренде полузащитника «Челси» Виктора Мосеса.

    Однако «Челси» не намерен расставаться с Мосесом, и потому в переговорном процессе между клубами идет речь об аренде хавбека на один год. Интерес к Мозесу также проявляет «Тоттенхэм».

    Напомним, что в прошлом сезоне Мозес на правах аренды выступал в «Сток Сити».
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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    25.07.2015 14:45
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    Комментарии (8)
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    Sun Paulo
    1437830740
    понижение
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    Barcelona in time
    1437831561
    Молодец Ребров, и молодёжь свою как подтягивает до уровня основы и с иностранными игроками всё норм. Мозес даже в качестве аренды - это круто.
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    dimagas1
    1437834484
    Хм....насмешили конечно)))
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    sir_Alex
    1437835503
    А через пару месяцев - в зону АТО
    Ответить
    311
    1437850696
    В кредит, а затем введут мораторий на приостановление выплат по внешним долгам! Годная схема!)
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    ologreds
    1694997546
    numo436722
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