Киевское «Динамо» хочет взять в аренду полузащитника «Челси»

Киевское «Динамо» находится в поисках замены перешедшему в «Сандерленд» Джермейну Ленсу. Украинцы заинтересованы в аренде полузащитника «Челси» Виктора Мосеса.





Однако «Челси» не намерен расставаться с Мосесом, и потому в переговорном процессе между клубами идет речь об аренде хавбека на один год. Интерес к Мозесу также проявляет «Тоттенхэм».



Напомним, что в прошлом сезоне Мозес на правах аренды выступал в «Сток Сити».