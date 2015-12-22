Ленс: «Вероятно, что в январе мне придется сменить клуб»

Нападающий «Сандерленда» Джермейн Ленс подтвердил информацию о вероятной смене клуба во время зимнего трансферного окна.

«Честно говоря, я не знаю ничего конкретного о сложившейся ситуации. Я только вычитал в прессе, что мне придется заплатить серьезный штраф. Я не понимаю, почему никто в клубе никто не хочет со мной поговорить об этом. «Сандерленд» контактирует с футболистами только через прессу.

Впервые вижу такой подход, который меня абсолютно не устраивает. Очень странная ситуация, ведь я не перешел в клуб АПЛ, чтобы просто сидеть на скамейке и получать деньги. Вполне вероятно, что в январе мне придется сменить клуб. Об этом еще рано говорить, ведь трансферное окно еще закрыто», — заявил Ленс.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривает возможность возвращения нидерландского вингера.