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    Ленс: «Вероятно, что в январе мне придется сменить клуб»

    Нападающий «Сандерленда» Джермейн Ленс подтвердил информацию о вероятной смене клуба во время зимнего трансферного окна.

    «Честно говоря, я не знаю ничего конкретного о сложившейся ситуации. Я только вычитал в прессе, что мне придется заплатить серьезный штраф. Я не понимаю, почему никто в клубе никто не хочет со мной поговорить об этом. «Сандерленд» контактирует с футболистами только через прессу.

    Впервые вижу такой подход, который меня абсолютно не устраивает. Очень странная ситуация, ведь я не перешел в клуб АПЛ, чтобы просто сидеть на скамейке и получать деньги. Вполне вероятно, что в январе мне придется сменить клуб. Об этом еще рано говорить, ведь трансферное окно еще закрыто», — заявил Ленс.

    Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» рассматривает возможность возвращения нидерландского вингера.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    22.12.2015 11:02
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