Магнус Фредслунд - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Фредслунд
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июля 1992 (31 год)
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Фредслунд
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июля 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Видовре
|13
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -61'
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|24.11.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:1
|Вайле (Вайле)
|35'
|12.11.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Видовре (Видовре)
|05.11.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|67'
|28.10.2023
|77' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|20.10.2023
|62' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|08.10.2023
|34' -90'
|Вайле (Вайле)
|3:1
|Видовре (Видовре)
|01.10.2023
|81' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:3
|Брондбю (Бреннбю)
|25.09.2023
|88' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|0:0
|Видовре (Видовре)
|90'
|27.08.2023
|72' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:5
|Оденсе (Оденсе)
|18.08.2023
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|14.08.2023
|1' -56'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Видовре (Видовре)
|06.08.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|55'
|30.07.2023
|1' -83'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Видовре (Видовре)
|81'