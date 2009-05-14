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    Антон Сахаров - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Антон
    Отчество Александрович
    Фамилия Сахаров
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 октября 1982 (40 лет)
    Рост 177
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 14 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    86'
    06.07.2009 46' -90' 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.06.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Салют (Белгород)
    24.06.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Металлург Л (Липецк)
    16.06.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.06.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.06.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    02.06.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    65'
    25.05.2009 1' -90' Чита (Чита) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    25'
    14.05.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    11.05.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    03.05.2009 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    30.04.2009 1' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    31.03.2009 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
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