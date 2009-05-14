|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|14
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|86'
|06.07.2009
|46' -90'
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|27.06.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Салют (Белгород)
|24.06.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Металлург Л (Липецк)
|16.06.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.06.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.06.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|02.06.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|65'
|25.05.2009
|1' -90'
|Чита (Чита)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|25'
|14.05.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|11.05.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|03.05.2009
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|30.04.2009
|1' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|31.03.2009
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)