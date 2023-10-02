Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Ринат Шакеров - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Ринат
    Отчество Маратович
    Фамилия Шакеров
    Команда Родина
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 февраля 2002 (21 год)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+