Ринат Шакеров - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Ринат
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Шакеров
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Ринат
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Шакеров
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|1' -90'
|Родина (Москва)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|20.11.2023
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Родина (Москва)
|12.11.2023
|1' -90'
|Родина (Москва)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:0
|Родина (Москва)
|28.10.2023
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|0:4
|Родина (Москва)
|23.10.2023
|1' -90'
|Родина (Москва)
|0:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|14.10.2023
|1' -90'
|Родина (Москва)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|08.10.2023
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:0
|Родина (Москва)
|02.10.2023
|1' -90'
|Родина (Москва)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)