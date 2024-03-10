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    Gabriel Lunetta - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Gabriel Lunetta
    Команда Лекко
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюйдтироль 13 0 0 1 0
    Лекко 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 72' -90' Лекко (Лекко) 2:3 Модена (Модена)
    05.05.2024 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 4:1 Лекко (Лекко)
    01.05.2024 78' -90' Лекко (Лекко) 0:1 Сампдория (Генуя)
    27.04.2024 66' -90' Парма (Парма) 4:0 Лекко (Лекко)
    20.04.2024 82' -90' Лекко (Лекко) 1:2 Венеция (Венеция)
    13.04.2024 81' -90' Лекко (Лекко) 1:0 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    06.04.2024 77' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Лекко (Лекко)
    01.04.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:1 Циттаделла (Циттаделла)
    17.03.2024 76' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 4:1 Лекко (Лекко)
    10.03.2024 74' -90' Лекко (Лекко) 0:1 Палермо (Палермо)
    02.03.2024 62' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Лекко (Лекко)
    82'
    27.02.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:3 Комо (Комо)
    03.02.2024 58' -90' Лекко (Лекко) 0:1 Кремонезе (Кремона)
    20.01.2024 82' -90' Брешиа (Брешиа) 1:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    90'
    13.01.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Феральписало (Сало)
    26.12.2023 1' -70' Лекко (Лекко) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    23.12.2023 70' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 2:3 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    16.12.2023 78' -90' Венеция (Венеция) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    09.12.2023 1' -67' Бари (Бари) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    03.12.2023 1' -78' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Комо (Комо)
    28.11.2023 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    25.11.2023 83' -90' Циттаделла (Циттаделла) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    07.10.2023 1' -66' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Катанцаро (Катанцаро)
    01.10.2023 1' -72' Палермо (Палермо) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    26.09.2023 80' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:0 Модена (Модена)
    23.09.2023 80' -90' Тернана (Терни) 1:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    16.09.2023 90' -90' Козенца (Козенца) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
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