Gabriel Lunetta - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Gabriel Lunetta
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Gabriel Lunetta
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюйдтироль
|13
|0
|0
|1
|0
|Лекко
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|72' -90'
|Лекко (Лекко)
|2:3
|Модена (Модена)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|01.05.2024
|78' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|27.04.2024
|66' -90'
|Парма (Парма)
|4:0
|Лекко (Лекко)
|20.04.2024
|82' -90'
|Лекко (Лекко)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|13.04.2024
|81' -90'
|Лекко (Лекко)
|1:0
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|06.04.2024
|77' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Лекко (Лекко)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:1
|Циттаделла (Циттаделла)
|17.03.2024
|76' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|10.03.2024
|74' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.03.2024
|62' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Лекко (Лекко)
|82'
|27.02.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:3
|Комо (Комо)
|03.02.2024
|58' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:1
|Кремонезе (Кремона)
|20.01.2024
|82' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|90'
|13.01.2024
|Был в запасе
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Феральписало (Сало)
|26.12.2023
|1' -70'
|Лекко (Лекко)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|23.12.2023
|70' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|2:3
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|16.12.2023
|78' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|09.12.2023
|1' -67'
|Бари (Бари)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|03.12.2023
|1' -78'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:1
|Комо (Комо)
|28.11.2023
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|25.11.2023
|83' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|07.10.2023
|1' -66'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:1
|Катанцаро (Катанцаро)
|01.10.2023
|1' -72'
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|26.09.2023
|80' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:0
|Модена (Модена)
|23.09.2023
|80' -90'
|Тернана (Терни)
|1:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|16.09.2023
|90' -90'
|Козенца (Козенца)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)