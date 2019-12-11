Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Греция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига Европы 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Товарищеские матчи 2008