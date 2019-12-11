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Марко Марин
Статистика
Марко Марин - статистика
Завершил карьеру
13 марта 1989 (37), Градишка
#22 | Полузащитник
170 см | 63 кг
Германия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Греция. Суперлига 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
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Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Кубок 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Црвена Звезда
13
1
6
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
1 : 0
11.12.2019
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Црвена Звезда
0 : 6
26.11.2019
Бавария
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Црвена Звезда
0 : 4
06.11.2019
Тоттенхэм
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Тоттенхэм
5 : 0
22.10.2019
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Црвена Звезда
3 : 1
01.10.2019
Олимпиакос
1' - 90'
87, 90'
90'
Лига чемпионов, 1 тур
Бавария
3 : 0
18.09.2019
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
27.08.2019
Янг Бойз
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Янг Бойз
2 : 2
21.08.2019
Црвена Звезда
1' - 90'
18'
Лига чемпионов,
Копенгаген
1 : 1
13.08.2019
Црвена Звезда
1' - 90'
17'
110'
Лига чемпионов, 2 раунд
ХИК
2 : 1
31.07.2019
Црвена Звезда
1' - 90'
56'
Лига чемпионов, 2 раунд
Црвена Звезда
2 : 0
24.07.2019
ХИК
1' - 90'
90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Црвена Звезда
2 : 1
16.07.2019
Судува
1' - 90'
29'
Лига чемпионов, 1 раунд
Судува
0 : 0
09.07.2019
Црвена Звезда
1' - 90'
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