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Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Црвена Звезда
Янг Бойз - Црвена Звезда: обзор матча 21 августа 2019
Янг Бойз
21.08.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Црвена Звезда
7'
Р. Ассале
76'
Г. Оаро (П)
18'
М. Дегенек
46'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Црвена Звезда
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Оаро
76'
Желтая карточка
В. Сьерро
48'
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Гарсия
Пас отдал
М. Гобельич
Желтая карточка
М. Эбишер
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Нсаме
37'
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Дегенек
Пас отдал
М. Марин
ГОЛ! 1:0!
Р. Ассале
Пас отдал
Ж. Нсаме
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
22
Марко Марин
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
2-1-2-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
28
Лустенбергер
35
Мартинс
20
Эбишер
4
Сьерро
13
Нгамале
27
Ассале
17
Нсаме
4-2-2-1
82
Борян
77
Гобельич
12
Панков
5
Дегенек
23
Родич
18
Гарсия
87
Каньяс
4
Иванич
22
Марин
22
Боаки
Остались в запасе
Янг Бойз
Црвена Звезда
17
Сайди Джанко
ПЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
1
Марко Вельфли
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Зоран Попович
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
1
Марко Вельфли
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Янг Бойз - Црвена Звезда
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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