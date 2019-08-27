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Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Янг Бойз
Црвена Звезда - Янг Бойз: обзор матча 27 августа 2019
Црвена Звезда
27.08.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Янг Бойз
82'
Э. Набуан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Янг Бойз
Желтая карточка
Д. Йованчич
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Г. Оаро
82'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Набуан
Пас отдал
С. Джанко
Желтая карточка
М. Гобельич
32'
Желтая карточка
М. Дегенек
21'
Желтая карточка
Н. Милунович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
Милан Родич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
22
Марко Марин
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
4
Мирко Иванич
АП
50
Милан Павков
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-1-2-1-1
82
Борян
77
Гобельич
5
Дегенек
23
Родич
19
Милунович
29
Йованчич
87
Каньяс
18
Гарсия
22
Марин
22
Боаки
3-2-1-2
16
фон Бальмус
17
Джанко
4
Соренсен
28
Лустенбергер
20
Эбишер
4
Сьерро
13
Нгамале
27
Ассале
17
Нсаме
Остались в запасе
Црвена Звезда
Янг Бойз
4
Мирко Иванич
АП
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
50
Милан Павков
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
4
Мирко Иванич
АП
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
50
Милан Павков
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Црвена Звезда - Янг Бойз
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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