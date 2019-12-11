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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Црвена Звезда
Олимпиакос - Црвена Звезда: обзор матча 11 декабря 2019
Олимпиакос
11.12.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Црвена Звезда
87'
Ю. Эль-Араби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Црвена Звезда
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
90'
+3
Замена
Я. Бензия
️️️️
Ю. Эль-Араби
90'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Эль-Араби
87'
86'
Желтая карточка
Жандер
82'
Замена
Жандер
️️️️
М. Родич
81'
Желтая карточка
М. Борян
Замена
М. Ловера
️️️️
Г. Масурас
71'
70'
Желтая карточка
М. Дегенек
65'
Замена
Р. Боаки
️️️️
А. Вуканович
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
М. Камара
61'
59'
Желтая карточка
М. Родич
58'
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
Тумане
Желтая карточка
Д. Поденсе
45'
Желтая карточка
Гильерме
42'
Желтая карточка
М. Камара
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
22
Марко Марин
АП
18
Тумане
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
4-3-1-2
1
Са
21
Цимикас
5
Мерья
35
Семеду
3
Эльабделлауи
8
Гильерме
2
Камара
41
Бухалакис
7
Масурас
19
Эль-Араби
11
Поденсе
4-2-2-2
82
Борян
5
Дегенек
19
Милунович
77
Гобельич
23
Родич
18
Гарсия
18
Петрович
4
Иванич
22
Марин
9
Вуканович
18
Тумане
19
Эль-Араби
8
Бензия
8
Бензия
19
Эль-Араби
7
Масурас
17
Ловера
17
Ловера
7
Масурас
2
Камара
10
Герреро
10
Герреро
2
Камара
23
Родич
18
Жандер
18
Жандер
23
Родич
18
Тумане
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
18
Тумане
9
Вуканович
22
Боаки
22
Боаки
9
Вуканович
Остались в запасе
Олимпиакос
Црвена Звезда
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Олимпиакос - Црвена Звезда
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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