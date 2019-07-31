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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ХИК - Црвена Звезда
ХИК - Црвена Звезда: обзор матча 31 июля 2019
ХИК
31.07.2019, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Црвена Звезда
90+2'
Р. Риски
56'
Д. Йованчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - Црвена Звезда
ГОЛ! 1:1!
Р. Риски
90'
+2
78'
Желтая карточка
М. Павков
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Йованчич
Пас отдал
М. Марин
Начало матча
Статистика матча ХИК - Црвена Звезда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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08.11.2026
Оулу
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ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
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08.11.2026
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Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
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