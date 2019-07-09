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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Судува - Црвена Звезда
Судува - Црвена Звезда: обзор матча 09 июля 2019
Судува
09.07.2019, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Црвена Звезда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Судува - Црвена Звезда
90'
+1
Желтая карточка
Д. Йованчич
42'
Желтая карточка
С. Бабич
8'
Желтая карточка
Б. Йовичич
Начало матча
Статистика матча Судува - Црвена Звезда
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
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