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Црвена Звезда - Олимпиакос
Црвена Звезда - Олимпиакос: обзор матча 01 октября 2019
Црвена Звезда
01.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Олимпиакос
62'
М. Вулич
87'
Н. Милунович
90'
Р. Боаки
37'
Р. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Олимпиакос
Желтая карточка
М. Марин
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
В. Торосидис
ГОЛ! 3:1!
Р. Боаки
Пас отдал
М. Марин
90'
89'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
М. Камара
ГОЛ! 2:1!
Н. Милунович
Пас отдал
М. Марин
87'
Желтая карточка
Н. Петрович
83'
Желтая карточка
Р. Боаки
80'
79'
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Г. Масурас
Замена
Н. Петрович
️️️️
Х. Альберто Каньяс
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Вулич
62'
61'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
М. Ловера
Замена
Р. Боаки
️️️️
Р. ван Ла Парра
61'
58'
Вторая желтая
Я. Бензия
Замена
М. Вулич
️️️️
Д. Йованчич
55'
42'
Желтая карточка
Я. Бензия
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Семеду
Пас отдал
Г. Масурас
Желтая карточка
Р. ван Ла Парра
36'
Желтая карточка
М. Родич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Тумане
ВР
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Владан Милоевич
Олимпиакос
17
Максимилиано Ловера
ВР
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
9
Алекса Вуканович
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-3-1
18
Тумане
23
Родич
19
Милунович
77
Гобельич
5
Дегенек
29
Йованчич
3
ван Ла Парра
18
Гарсия
87
Каньяс
22
Марин
4-2-2-1
17
Ловера
35
Семеду
5
Мерья
35
Торосидис
21
Цимикас
2
Камара
41
Бухалакис
8
Бензия
7
Масурас
10
Герреро
87
Каньяс
18
Петрович
18
Петрович
87
Каньяс
29
Йованчич
10
Вулич
10
Вулич
29
Йованчич
3
ван Ла Парра
22
Боаки
22
Боаки
3
ван Ла Парра
7
Масурас
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
7
Масурас
17
Ловера
11
Поденсе
11
Поденсе
17
Ловера
2
Камара
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
2
Камара
Остались в запасе
Црвена Звезда
Олимпиакос
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Црвена Звезда - Олимпиакос
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Райко Митич
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