Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Црвена Звезда
Бавария - Црвена Звезда: обзор матча 18 сентября 2019
Бавария
18.09.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
3 : 0
Завершен
Црвена Звезда
34'
К. Коман
80'
Р. Левандовски
90+1'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Црвена Звезда
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Алькантара
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Вулич
83'
Замена
А. Вуканович
️️️️
М. Гарсия
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Коутиньо
83'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
80'
70'
Замена
Р. Боаки
️️️️
М. Павков
Замена
С. Гнабри
️️️️
И. Перишич
66'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
К. Толиссо
65'
62'
Замена
М. Вулич
️️️️
Д. Йованчич
51'
Желтая карточка
М. Дегенек
ГОЛ! 1:0!
К. Коман
Пас отдал
И. Перишич
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Црвена Звезда
77
Марко Гобельич
ВР
82
Милан Борян
ВР
18
Жандер
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
18
Матео Гарсия
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
22
Марко Марин
АП
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
21
Эрнандес
25
Зюле
28
Павар
6
Киммих
6
Алькантара
8
Толиссо
21
Коман
11
Коутиньо
5
Перишич
9
Левандовски
3-1-3-1-1
77
Гобельич
18
Жандер
5
Дегенек
19
Милунович
29
Йованчич
18
Гарсия
3
ван Ла Парра
87
Каньяс
22
Марин
50
Павков
8
Толиссо
88
Мартинес
88
Мартинес
8
Толиссо
5
Перишич
7
Гнабри
7
Гнабри
5
Перишич
11
Коутиньо
13
Мюллер
13
Мюллер
11
Коутиньо
29
Йованчич
10
Вулич
10
Вулич
29
Йованчич
50
Павков
22
Боаки
22
Боаки
50
Павков
18
Гарсия
9
Вуканович
9
Вуканович
18
Гарсия
Остались в запасе
Бавария
Црвена Звезда
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Бавария - Црвена Звезда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Арена
Новости команд
Все
Бавария
Црвена Звезда
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
Вчера, 17:18
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
21 ноября
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
21 ноября
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
Вчера, 17:18
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
21 ноября
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
21 ноября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+