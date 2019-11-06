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Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Тоттенхэм
Црвена Звезда - Тоттенхэм: обзор матча 06 ноября 2019
Црвена Звезда
06.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
34'
Д. Ло Чельсо
57'
Х. Сон
61'
Х. Сон
85'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Тоттенхэм
90'
+2
Желтая карточка
О. Скипп
86'
Замена
О. Скипп
️️️️
Д. Ло Чельсо
85'
ГОЛ! 0:4!
К. Эриксен
Пас отдал
Р. Сессеньон
75'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Х. Сон
Замена
Р. Боаки
️️️️
М. Гарсия
68'
Желтая карточка
Н. Петрович
65'
62'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Д. Алли
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Д. Йованчич
62'
61'
ГОЛ! 0:3!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Роуз
57'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
Замена
Жандер
️️️️
М. Гобельич
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Х. Сон
30'
Желтая карточка
Э. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
22
Марко Марин
АП
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-3-1-1
82
Борян
23
Родич
5
Дегенек
77
Гобельич
19
Милунович
29
Йованчич
3
ван Ла Парра
18
Гарсия
18
Петрович
22
Марин
50
Павков
4-2-3-1
13
Газзанига
8
Фойт
15
Дайер
6
Санчес
3
Роуз
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
77
Гобельич
18
Жандер
18
Жандер
77
Гобельич
29
Йованчич
87
Каньяс
87
Каньяс
29
Йованчич
18
Гарсия
22
Боаки
22
Боаки
18
Гарсия
20
Ло Чельсо
34
Скипп
34
Скипп
20
Ло Чельсо
7
Сон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Алли
Остались в запасе
Црвена Звезда
Тоттенхэм
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
Главный тренер
Владан Милоевич
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Црвена Звезда - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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