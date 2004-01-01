Введите ваш ник на сайте
€ 8 млн

Гонсало Гарсия - новости

Реал
24 марта 2004 (21), Мадрид
#16 | Нападающий
182 см
Испания
В «Реале» выбрали новую «девятку»
8 августа
«Реал» продлил контракт с лучшим бомбардиром клубного ЧМ
8 августа
Эндрик остался недоволен решением «Реала» отдать 9-й номер другому игроку
8 августа
Фото Список обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025
14 июля
3
Хаби Алонсо не рассчитывает на четырех игроков «Реала»
12 июля
1
Нападающий «Реала» получил 10 предложений
7 июля
1-й гол «Реала» при Алонсо забил 21-летний воспитанник, проводящий 7-й матч за клуб
18 июня
Главные новости
Ротенберг прокомментировал фото с Доннаруммой
13:21
Барко описал Жедсона тремя словами
12:42
1
Стало известно состояние 78-летнего Хиддинка
12:31
Суперкомпьютер спрогнозировал место «Спартака» по итогам сезона РПЛ
12:10
3
Осинькин ответил на вопрос, когда он возглавит «Сочи»
11:48
2
«Спартак» рассматривает азербайджанского тренера
11:27
13
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» может возглавить «Спартак»
11:20
5
Стало известно, когда в РПЛ введут потолок зарплат
10:58
3
Суперкомпьютер назвал фаворита сезона РПЛ после 4 туров – это не «Зенит»
10:37
2
Генич проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
10:01
8
