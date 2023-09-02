Гонсало Гарсия - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2023
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Реал (Мадрид)
|02.12.2023
|85' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|26.11.2023
|78' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)