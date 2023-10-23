Han-Beom Lee - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Han-Beom Lee
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Han-Beom Lee
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|3
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2024
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|01.03.2024
|84' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|25.02.2024
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|48'
|18.02.2024
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|04.12.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|5:1
|Виборг (Виборг)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:0
|Нордшелланд (Фарум)
|05.11.2023
|88' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|90'
|27.10.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|23.10.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Орхус (Орхус)