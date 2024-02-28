Luca Giudici - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Luca Giudici
|Команда
|Феральписало
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Luca Giudici
|Команда
|Феральписало
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лекко
|11
|0
|1
|0
|0
|Феральписало
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Тернана (Терни)
|05.05.2024
|73' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|01.05.2024
|87' -90'
|Феральписало (Сало)
|2:2
|Брешиа (Брешиа)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Циттаделла (Циттаделла)
|1:1
|Феральписало (Сало)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|06.04.2024
|81' -90'
|Феральписало (Сало)
|2:2
|Козенца (Козенца)
|01.04.2024
|71' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Феральписало (Сало)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|1:2
|Парма (Парма)
|09.03.2024
|81' -90'
|Модена (Модена)
|2:3
|Феральписало (Сало)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Феральписало (Сало)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:3
|Пиза (Пиза)
|12.01.2024
|46' -90'
|Катанцаро (Катанцаро)
|5:3
|Лекко (Лекко)
|26.12.2023
|77' -90'
|Лекко (Лекко)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|23.12.2023
|58' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:2
|Лекко (Лекко)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|2:3
|Тернана (Терни)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Лекко (Лекко)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:0
|Бари (Бари)
|28.11.2023
|82' -90'
|Комо (Комо)
|0:0
|Лекко (Лекко)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:0
|Лекко (Лекко)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Лекко (Лекко)
|29.10.2023
|62' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:2
|Лекко (Лекко)
|24.10.2023
|46' -90'
|Пиза (Пиза)
|1:2
|Лекко (Лекко)
|90'
|07.10.2023
|73' -90'
|Козенца (Козенца)
|3:0
|Лекко (Лекко)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Циттаделла (Циттаделла)
|2:1
|Лекко (Лекко)
|26.09.2023
|46' -90'
|Лекко (Лекко)
|1:2
|Феральписало (Сало)
|23.09.2023
|58' -90'
|Модена (Модена)
|0:0
|Лекко (Лекко)
|16.09.2023
|1' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Брешиа (Брешиа)
|03.09.2023
|1' -58'
|Лекко (Лекко)
|3:4
|Катанцаро (Катанцаро)