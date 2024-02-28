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    Luca Giudici - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Luca Giudici
    Команда Феральписало
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лекко 11 0 1 0 0
    Феральписало 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 1' -90' Феральписало (Сало) 0:1 Тернана (Терни)
    05.05.2024 73' -90' Венеция (Венеция) 2:1 Феральписало (Сало)
    01.05.2024 87' -90' Феральписало (Сало) 2:2 Брешиа (Брешиа)
    27.04.2024 Был в запасе Циттаделла (Циттаделла) 1:1 Феральписало (Сало)
    13.04.2024 Был в запасе Пиза (Пиза) 2:1 Феральписало (Сало)
    06.04.2024 81' -90' Феральписало (Сало) 2:2 Козенца (Козенца)
    01.04.2024 71' -90' Кремонезе (Кремона) 0:1 Феральписало (Сало)
    16.03.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 1:2 Парма (Парма)
    09.03.2024 81' -90' Модена (Модена) 2:3 Феральписало (Сало)
    28.02.2024 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Феральписало (Сало)
    20.01.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:3 Пиза (Пиза)
    12.01.2024 46' -90' Катанцаро (Катанцаро) 5:3 Лекко (Лекко)
    26.12.2023 77' -90' Лекко (Лекко) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    23.12.2023 58' -90' Венеция (Венеция) 2:2 Лекко (Лекко)
    17.12.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 2:3 Тернана (Терни)
    09.12.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Лекко (Лекко)
    03.12.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:0 Бари (Бари)
    28.11.2023 82' -90' Комо (Комо) 0:0 Лекко (Лекко)
    25.11.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 1:0 Лекко (Лекко)
    05.11.2023 Был в запасе Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Лекко (Лекко)
    29.10.2023 62' -90' Палермо (Палермо) 1:2 Лекко (Лекко)
    24.10.2023 46' -90' Пиза (Пиза) 1:2 Лекко (Лекко)
    90'
    07.10.2023 73' -90' Козенца (Козенца) 3:0 Лекко (Лекко)
    01.10.2023 Был в запасе Циттаделла (Циттаделла) 2:1 Лекко (Лекко)
    26.09.2023 46' -90' Лекко (Лекко) 1:2 Феральписало (Сало)
    23.09.2023 58' -90' Модена (Модена) 0:0 Лекко (Лекко)
    16.09.2023 1' -90' Лекко (Лекко) 0:2 Брешиа (Брешиа)
    03.09.2023 1' -58' Лекко (Лекко) 3:4 Катанцаро (Катанцаро)
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