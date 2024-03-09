Mattia Zennaro - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Mattia Zennaro
|Команда
|Феральписало
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Mattia Zennaro
|Команда
|Феральписало
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Феральписало
|31
|3
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|81' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Тернана (Терни)
|05.05.2024
|1' -73'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|01.05.2024
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|2:2
|Брешиа (Брешиа)
|27.04.2024
|1' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|1:1
|Феральписало (Сало)
|20.04.2024
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|2:5
|Комо (Комо)
|45' 16' 88'
|13.04.2024
|1' -90'
|Пиза (Пиза)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|06.04.2024
|1' -81'
|Феральписало (Сало)
|2:2
|Козенца (Козенца)
|01.04.2024
|1' -71'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Феральписало (Сало)
|16.03.2024
|74' -90'
|Феральписало (Сало)
|1:2
|Парма (Парма)
|09.03.2024
|81' -90'
|Модена (Модена)
|2:3
|Феральписало (Сало)
|03.03.2024
|66' -90'
|Феральписало (Сало)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|28.02.2024
|71' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Феральписало (Сало)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|10.02.2024
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|1:2
|Палермо (Палермо)
|03.02.2024
|57' -90'
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Феральписало (Сало)
|27.01.2024
|75' -90'
|Феральписало (Сало)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|20.01.2024
|71' -90'
|Феральписало (Сало)
|3:0
|Катанцаро (Катанцаро)
|13.01.2024
|71' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Феральписало (Сало)
|26.12.2023
|59' -90'
|Феральписало (Сало)
|2:2
|Венеция (Венеция)
|65'
|23.12.2023
|73' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Феральписало (Сало)
|81'
|16.12.2023
|63' -90'
|Феральписало (Сало)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|09.12.2023
|67' -90'
|Тернана (Терни)
|1:0
|Феральписало (Сало)
|89'
|02.12.2023
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Циттаделла (Циттаделла)
|25.11.2023
|1' -90'
|Комо (Комо)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|11.11.2023
|1' -87'
|Феральписало (Сало)
|3:3
|Бари (Бари)
|65' 67'
|04.11.2023
|1' -79'
|Козенца (Козенца)
|1:1
|Феральписало (Сало)
|28.10.2023
|58' -90'
|Феральписало (Сало)
|0:3
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|21.10.2023
|1' -62'
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:0
|Феральписало (Сало)
|06.10.2023
|87' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Феральписало (Сало)
|30.09.2023
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|26.09.2023
|65' -90'
|Лекко (Лекко)
|1:2
|Феральписало (Сало)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Пиза (Пиза)
|16.09.2023
|1' -71'
|Феральписало (Сало)
|1:1
|Модена (Модена)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:0
|Феральписало (Сало)