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Фелипе Мело
Новости
Фелипе Мело - новости
Завершил карьеру
26 августа 1983 (43), Волта Редонда
#30 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Бразилия | Испания
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Публикации
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
3 октября
2
Экс-полузащитник сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
2025.01.24 20:08
Фелипе Мело раскрыл подробности стычки с Уокером после финала КЧМ: «Никто не унизит моих друзей или мой клуб»
2023.12.24 14:14
У защитника «Сити» Уокера произошла стычка с соперником после финала КЧМ
2023.12.23 14:29
Экс-футболист сборной Бразилии – об игре против Месси: «Во время матча бил бы по ногам, а после – попросил бы футболку»
2023.11.10 10:36
1
Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе
2023.11.10 08:21
Мело: «Никогда не буду уважать Кьеллини. Он всегда был трусом, готовым обмочиться»
2020.05.09 18:15
2
Ибрагимович может перейти в «Палмейрас»
2020.04.23 23:38
Видео
Мело получил редкую карточку Роналдо в FIFA 19
2019.05.21 07:44
2
Фелипе Мело: «Я стал бы убийцей, если бы не футбол»
2018.09.02 13:11
5
Видео
Полузащитник «Палмейраса» Мело дисквалифицирован на шесть матчей за драку после матча кубка Либертадорес
2017.05.13 01:18
1
Видео
Полузащитник «Палмейраса» Мело ударил соперника в челюсть после матча Кубка Либертадорес
2017.04.28 20:17
2
Мело получит за разорванный контракт с «Интером» 3 миллиона
2017.01.06 11:32
1
Трансфер Мело в «Палмейрас» может быть оформлен в течение суток
2017.01.03 19:32
Паласио и Мело покинут «Интер» в ближайшее время
2017.01.02 20:50
2
Мело: «Против «Дженоа» мы играли всем сердцем»
2016.12.12 09:20
Мело, Кондогбиа и Йоветич – номинанты на «Золотую урну» в Серии А
2016.12.03 15:32
1
Мело заявил, что не намерен покидать «Интер»
2016.11.29 17:24
«Шанхай Шэньхуа» готов платить Мело 8 миллионов за сезон
2016.03.12 07:13
Неймар признан лучшим игроком Бразилии, выступающим в Европе
2015.12.31 17:25
3
Мело: «Манчини доверяет мне»
2015.09.14 07:43
«Интер» объявил о подписании Льяича и Мело
2015.09.01 00:29
Мело продлил контракт с «Галатасараем»
2015.08.13 22:22
Озбек: «Ситуация с Мело пока не ясна»
2015.08.04 19:53
Фелипе Мело не вернется в Италию
2015.07.12 14:13
7
«Галатасарай» предлагает за Гуарина Мело и 6 млн евро
2015.07.12 01:30
16
Главные новости
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
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