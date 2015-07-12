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    Фелипе Мело не вернется в Италию

    Полузащитник «Галатасарая» Фелипе Мело склоняется к переходу в «Крузейро». Об этом рассказал агент бразильского футболиста.

    «Мы близки к переходу в «Крузейро». Роберто Манчини хотел бы видеть Фелипе в составе «Интера», но руководство клуба с тренером не согласно», – прокомментировал ситуацию агент.

    Напомним, в Италии Фелипе Мело уже играл за «Фиорентину» и «Ювентус».

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 14:13
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    Комментарии (8)
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    roman230582
    1436702703
    Обиду затаил наверно
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    Die Roten
    1436704749
    в италии не особо расстроятся я думаю.
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    russell-9
    1436708796
    В Интере думаю вздохнули с облегчением.
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    sega4444
    1436713715
    ну и славненько
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    Selim Yavuz
    1436718987
    Думаю лучше бы остался в Галатасарае,но решил уйти все-таки
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    Juventus21
    1436731008
    В Фиорентине он смотрелся куда лучше. Трансфер Мело был большой ошибкой
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    sir_Alex
    1436731055
    Хороший был игрочила
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    ologreds
    1694997626
    numo435477
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