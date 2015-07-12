Фелипе Мело не вернется в Италию

Полузащитник «Галатасарая» Фелипе Мело склоняется к переходу в «Крузейро». Об этом рассказал агент бразильского футболиста.
«Мы близки к переходу в «Крузейро». Роберто Манчини хотел бы видеть Фелипе в составе «Интера», но руководство клуба с тренером не согласно», – прокомментировал ситуацию агент.
Напомним, в Италии Фелипе Мело уже играл за «Фиорентину» и «Ювентус».
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«Мы близки к переходу в «Крузейро». Роберто Манчини хотел бы видеть Фелипе в составе «Интера», но руководство клуба с тренером не согласно», – прокомментировал ситуацию агент.
Напомним, в Италии Фелипе Мело уже играл за «Фиорентину» и «Ювентус».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.