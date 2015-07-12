«Галатасарай» предлагает за Гуарина Мело и 6 млн евро

Турецкий «Галатасарай» сделал предложение миланскому «Интеру» о покупке полузащитника итальянцев Фреди Гуарина. Желто-красные предлагают за колумбийца 6 миллионов евро, а также своего хавбека Фелипе Мело. Предполагается, что «нерадзурри» устроят такие условия.



Ранее появлялась информация, что Гуарин нужен другому турецкому гранду – «Фенербахче».



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