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    «Галатасарай» предлагает за Гуарина Мело и 6 млн евро

    Турецкий «Галатасарай» сделал предложение миланскому «Интеру» о покупке полузащитника итальянцев Фреди Гуарина. Желто-красные предлагают за колумбийца 6 миллионов евро, а также своего хавбека Фелипе Мело. Предполагается, что «нерадзурри» устроят такие условия.

    Ранее появлялась информация, что Гуарин нужен другому турецкому гранду – «Фенербахче».

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 01:30
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    Комментарии (17)
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    Leicester City
    1436654094
    Здравствуйте,проводится опрос-\"самые неадекватные болельщики клубов \".Напишите ник неадеквата рядом с клубом. РЕАЛ- БАРСЕЛОНА-барбилона БАВАРИЯ- МЮ- ЧЕЛСИ- ЛИВЕРПУЛЬ- ЮВЕНТУС-блювентус МИЛАН- МС- АРСЕНАЛ- ТОТТЭНХЕМ-тотеншип АТЛЕТИКО-катлетико ИНТЕр принтер ВАЛЕНС ЛАЦео
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    Islam0500
    1436659717
    Да уж, с отменой лимита, турецкие клубы разбушевались
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    inz87
    1436668059
    Мело для нынешнего интера в самый раз
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    alboro
    1436681016
    ок
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    nahan
    1436702438
    У турков прет на рынке...
    Ответить
    Zen-Aky
    1436720385
    Гуарина нельзя отдавать в прошлом сезоне был неплох в отдельных отрезках а Мело пусть засунут себе ж**у.
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    RMUKMU
    1436737748
    6 млн + Мело = 6.5 млн
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    ologreds
    1694997628
    numo435443
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