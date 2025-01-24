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  • Экс-полузащитник сборной Бразилии объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник сборной Бразилии объявил о завершении карьеры

Известный бразильский футболист Фелипе Мело решил закончить карьеру в 41 год.

«Сегодня я завершаю одну из важнейших глав жизни – карьеру футболиста.

Это были невероятные годы, полные сражений и достижений, но, прежде всего, годы, в течение которых я видел, как в каждом моем шаге исполняется божий замысел.

Все, что я пережил, каждый момент был направлен его рукой, и я бесконечно благодарен за привилегию заниматься любимым делом», – сказал Мело.

  • Полузащитник поиграл в Испании, Италии и Турции.
  • Его самые заметные клубы – «Интер», «Ювентус», «Фиорентина», «Галатасарай».
  • Мело – 3-кратный победитель Кубка Либертадорес и обладатель Кубка конфедераций-2009.

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Источник: Globo Esporte

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24.01.2025 20:08
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