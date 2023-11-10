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    • Экс-футболист сборной Бразилии – об игре против Месси: «Во время матча бил бы по ногам, а после – попросил бы футболку»

    Экс-футболист сборной Бразилии – об игре против Месси: «Во время матча бил бы по ногам, а после – попросил бы футболку»

    Бывший полузащитник сборной Бразилии 36-летний Фелипе Мело рассказал, как действовал бы на поле в матче против команды аргентинского нападающего Лионеля Месси, недавно получившего «Золотой мяч».

    «Я счастлив за Месси, но я бразилец, поэтому хотел бы, чтобы «Золотой мяч» достался Неймару. Если бы мне пришлось играть против Месси, то перед матчем я бы его целовал, во время игры бил бы его по ногам, а после матча попросил бы у него футболку», – сказал Мело.

    • Мело несколько дней назад выиграл Кубок Либертадорес в составе «Флуминенсе».
    • Месси, выступающий за «Интер Майами», в конце октября получил восьмой в карьере «Золотой мяч». В декабре прошлого года он выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины.

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    Источник: ITA Sport Press

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    10.11.2023 10:36
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15058

      playsh 10 ноября, 12:41

      Честный ответ,но большинство оппонентов Месси на поле именно так и поступали...

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