Экс-футболист сборной Бразилии – об игре против Месси: «Во время матча бил бы по ногам, а после – попросил бы футболку»

Бывший полузащитник сборной Бразилии 36-летний Фелипе Мело рассказал, как действовал бы на поле в матче против команды аргентинского нападающего Лионеля Месси, недавно получившего «Золотой мяч».

«Я счастлив за Месси, но я бразилец, поэтому хотел бы, чтобы «Золотой мяч» достался Неймару. Если бы мне пришлось играть против Месси, то перед матчем я бы его целовал, во время игры бил бы его по ногам, а после матча попросил бы у него футболку», – сказал Мело.

Мело несколько дней назад выиграл Кубок Либертадорес в составе «Флуминенсе»

Месси, выступающий за «Интер Майами», в конце октября получил восьмой в карьере «Золотой мяч». В декабре прошлого года он выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины.

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